53-летняя Холли Берри намекнула поклонникам на нового возлюбленного

Знаменитая актриса поделилась с поклонниками новым снимком, сделанным в постели, где в кадре видны лишь ее ноги и ноги некоего мужчины.

Американская актриса после трех браков и многочисленных романов была одинока уже три года.

Несколько месяцев назад Хэлли Берри призналась, что не хочет начинать новые отношения. Тем не менее звезда все же не устояла перед своими чувствами, она опубликовала романтическое фото с предполагаемым бойфрендом.

Совсем недавно на личной странице в Инстаграме актриса опубликовала новый снимок. Она показала, что воскресное утро провела не одна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Halle Berry (@halleberry) 19 Июл 2020 в 6:10 PDT

"Воскресные забавы", – лаконично подписала Хэлли Берри интригующий кадр.

На видно, что Хэлли нежилась в постели с каким то мужчиной, который, как уже успели предположить в сети, стал ее возлюбленным. Знаменитость не стала показывать лицо избранника, таким образом сфотографировала только ноги.

Напомним, известная американская рэперша и актриса шокировала своих фанатов неожиданной новостью. Звезда выложила свежие снимки, на котором она изображена с огромным животом. Ники написала, что беременна.