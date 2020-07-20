В семье лидера группы "Ляпис 98" Сергея Михалка пополнение

Белорусский музыкант Сергей Михалок в четвертый раз стал папой. Мальчика назвали Мирон.

У 48-летнего Сергея Михалка и 43-летней Светланы Зеленковской родился мальчик. О радостной новости сообщили звездные родители на своих официальных страницах в соцсетях.

Так, лидер группы "Ляпис 98" и "Drezden" написал в Инстаграме, что в субботу, 18 июля, в 12.12 часов пришел в мир "новый человек". Мальчика назвали Мирон.

"Мирон Сергеевич Михалок вес: 3380 рост: 53. Пришёл легко! Потому что, Мир Он!

View this post on Instagram A post shared by Сергей Михалок (@sergey.mikhalok) on Jul 19, 2020 at 10:53pm PDT

Как и при каких обстоятельствах произошло сие чудное событие, я напишу попозже, потому как мне надо собраться с мыслями, чтобы преподнести эту информацию, я и действующие лица до сих пор в шоке, но всё было очень интересно и удивительно!" - написала супруга Светлана в своем аккаунте.

Стоит отметить, что у артиста уже есть три сына. От первого брака у Сергея есть взрослый сын Павел. Во втором браке у артиста появились мальчики Макар и Федор. У Светланы также есть дочь Аксинья от предыдущего брака.

View this post on Instagram A post shared by Svetlana Zelenkovskaya (@zelechka2011) on Jul 8, 2020 at 7:03am PDT

Как сообщалось ранее, новый проект лидера группы "Ляпис 98" Сергея Михалока "Drezden" выпустил футуристический клип на песню "Давида олень".