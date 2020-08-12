"Отличная возможность быть вместе": Катя Осадчая позанималась йогой с сыном (Фото)

Ведущая шоу "Светская жизнь" Екатерина Осадчая поделилась очередными летними фото семейного отдыха в Турции.

Украинская телеведущая продолжает отдыхать с семьей в Турции. Знаменитость не устает делиться с поклонниками очаровательными снимками.

На очередном фото в соцсети Instagram показала, как занимается йогой.

Вместе с ней занятия проходит младший ребенок.

"Общая йога — отличная возможность быть вместе и одновременно заниматься специальная программа разработана для родителей и детей", — говорит ведущая в описании фото.

В комментариях подписчики Катерины огорчились по поводу того, что она до сих пор скрывает лицо ребенка. В интернете нет ни одного фото, где младший сын улыбается в камеру. На всех снимках он либо обращен спиной к камере, либо его лицо прикрыто кепкой.