"Отличная возможность быть вместе": Катя Осадчая позанималась йогой с сыном (Фото)

Украинская телеведущая продолжает отдыхать с семьей в Турции. Знаменитость не устает делиться с поклонниками очаровательными снимками.
На очередном фото в соцсети Instagram показала, как занимается йогой.
Вместе с ней занятия проходит младший ребенок.
"Общая йога — отличная возможность быть вместе и одновременно заниматься специальная программа разработана для родителей и детей", — говорит ведущая в описании фото.
В комментариях подписчики Катерины огорчились по поводу того, что она до сих пор скрывает лицо ребенка. В интернете нет ни одного фото, где младший сын улыбается в камеру. На всех снимках он либо обращен спиной к камере, либо его лицо прикрыто кепкой.