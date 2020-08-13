Путешествие в 200 км: Дэвид Блейн собирается улететь на воздушных шариках в Нью-Йорк (Видео)

31 августа известный американский иллюзионист Дэвид Блэйн намерен провести трюк с полетом на связке шаров с гелием на расстояние более 200 километров.

По задумке, он должен пролететь 209 километров над штатом Нью-Джерси и в итоге приземлиться в Нью-Йорке.

Полет будут показывать в прямом эфире шоу "Дэвид Блейн: Вознесение" (David Blaine: Ascension), которое будут транслировать на его YouTube-канале.

"Этот трюк разрабатывался 10 лет. Давайте превратим беспокойство в чудо и поднимем магию на новый уровень", - написал иллюзионист у себя в Twitter.

Дэвид Блейн один из самых известных современных иллюзионистов. В 1999 году он провел неделю в пластиковом контейнере под резервуаром с водой. В 2000 году Блейн пытался продержаться во льду 72 часа, но трюк закончился неудачно.

В отечественном сегменте интернета иллюзионист стал широко популярен после пародий за авторством Митча Силпа и озвучке Андрея Бочарова. Фразы из этих роликов "Ага, вот эти ребята" и "В рот мне ноги!" в итоге стали мемами.