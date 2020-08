Хит легендарного Фила Коллинза случайно "возродили", теперь он возглавляет чарты

Два блогера случайно вернули хит "In the Air Tonight" Фила Коллинза 39-летней давности в американский чарт.

Песня британского артиста Фила Коллинза In the Air Tonight неожиданно оказалась в топ-3 американского чарта iTunes, формируемый по итогам продаж музыки через эту платформу.

Об этом пишет издание Variety.

Отмечается, что это произошло после того как два братья-блогеры Тим и Фред Уильямс записали первую реакцию на эту песню в своем YouTube-аккаунте.

Их комментарий к песне начинается с обложки самого Коллинза крупным планом. "Он выглядит так, словно смотрит на мою душу. Я напуган. Я не могу на него смотреть", - шутит Фред.

Когда наступает бой барабана, незначительная признательность братьев превращается в восторженное удивление.

"Он сказал, я чувствую, что ты спишь на мне, давай разбудим их!".

"Было холодно. Как он это сделал? Я не солгу, если скажу, что это его рук дело".

"Я никогда не видел, чтобы за три минуты песни никто не проиграл бит!".

Отметим, что In the Air Tonight вошла в первый сольный альбом Коллинза Face Value. До того он играл в культовой рок-группе Genesis. Композиция после своего выхода 39 лет назад сумела добраться до 19 места в чарте синглов Billboard Hot 100. Песня стала хитом, была неоднократно перепета и использована для создания других треков.