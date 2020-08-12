Скачать
Среда, 12.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова вырос суточный прирост COVID-19
В Украине снова вырос суточный прирост COVID-19
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Шахтер - Базель: обзор разгрома от горняков 4:1 (Видео)
Шахтер - Базель: обзор разгрома от горняков 4:1 (Видео)
12 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
12 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Хит легендарного Фила Коллинза случайно "возродили", теперь он возглавляет чарты

Хит легендарного Фила Коллинза случайно "возродили", теперь он возглавляет чарты
Обновлено 09:22 Сегодня Телеграф Фото: скриншот
Два блогера случайно вернули хит "In the Air Tonight" Фила Коллинза 39-летней давности в американский чарт.

Песня британского артиста Фила Коллинза In the Air Tonight неожиданно оказалась в топ-3 американского чарта iTunes, формируемый по итогам продаж музыки через эту платформу.

Об этом пишет издание Variety.

Отмечается, что это произошло после того как два братья-блогеры Тим и Фред Уильямс записали первую реакцию на эту песню в своем YouTube-аккаунте.

Их комментарий к песне начинается с обложки самого Коллинза крупным планом. "Он выглядит так, словно смотрит на мою душу. Я напуган. Я не могу на него смотреть", - шутит Фред.

Когда наступает бой барабана, незначительная признательность братьев превращается в восторженное удивление.

"Он сказал, я чувствую, что ты спишь на мне, давай разбудим их!".

"Было холодно. Как он это сделал? Я не солгу, если скажу, что это его рук дело".

"Я никогда не видел, чтобы за три минуты песни никто не проиграл бит!".

Post Malone установыл новый рекорд в Billboard

Отметим, что In the Air Tonight вошла в первый сольный альбом Коллинза Face Value. До того он играл в культовой рок-группе Genesis. Композиция после своего выхода 39 лет назад сумела добраться до 19 места в чарте синглов Billboard Hot 100. Песня стала хитом, была неоднократно перепета и использована для создания других треков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Топ, Хит, Чарты, Фил Коллинз, In the Air Tonight.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продолжает соблазнять фанов: Тина Кунаки опубликовала новые сексуальное фото
02 Прощаемся с холестерином: продукты, которые способствуют его снижению
03 Самый главный прием пищи за день: что нежелательно есть на завтрак
04 Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra
05 Российская вакцина от COVID-19: в Германии назвали препарат "экспериментом на людях с высоким риском"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СOVID-19: за сутки выявили более 250 тысяч новых больных
СOVID-19: за сутки выявили более 250 тысяч новых больных
На Донбассе не прекращают стрелять
На Донбассе не прекращают стрелять
Нарушение перемирия: во время артудара в Йемене погибло два человека
Нарушение перемирия: во время артудара в Йемене погибло два человека
Не нужно ничего особенного: эффективный способ избежания заражения Covid-19
Не нужно ничего особенного: эффективный способ избежания заражения Covid-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь