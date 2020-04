Post Malone установыл новый рекорд в Billboard

Новости культуры:Post Malone с песней Circles установил рекорд в чарте Billboard.

Композиция продержалась в первой десятке уже 34 недели и стала первой, преодолевшей барьер 33 недели, который принадлежал Shape of You Эд Ширана, песне Maroon 5 с участием Cardi B под названием Girls Like You, а также совместного трека Post Malone с Swae Lee - Sunflower.

Напомним, композиция Circles вошла в последний альбом певца Hollywood’s Bleeding, релиз которого состоялся в сентябре прошлого года.

Circles дебютировала на Billboard Hot 100 14 сентября. На сегодняшний день сингл собрал 2,9 млрд. аудитории радиоэфира и 732 млн. стримов в США, его скачали 457 тыс. раз.