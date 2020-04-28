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Post Malone установыл новый рекорд в Billboard

Post Malone установыл новый рекорд в Billboard
22:49 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Post Malone с песней Circles установил рекорд в чарте Billboard.

Post Malone с песней Circles установил рекорд по количеству недель, проведенных в топ-10 чарта Billboard Hot 100.

Композиция продержалась в первой десятке уже 34 недели и стала первой, преодолевшей барьер 33 недели, который принадлежал Shape of You Эд Ширана, песне Maroon 5 с участием Cardi B под названием Girls Like You, а также совместного трека Post Malone с Swae Lee - Sunflower.

Напомним, композиция Circles вошла в последний альбом певца Hollywood’s Bleeding, релиз которого состоялся в сентябре прошлого года.

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Circles дебютировала на Billboard Hot 100 14 сентября. На сегодняшний день сингл собрал 2,9 млрд. аудитории радиоэфира и 732 млн. стримов в США, его скачали 457 тыс. раз.

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Музыка, Billboard, Песня, Музыкант, Хит, Post Malone.
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