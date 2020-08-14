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Экс-ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио снялась в сексуальной фотосессии

Экс-ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио снялась в сексуальной фотосессии
12:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио стала главной героиней рекламной кампании коллекции купальников собственного бренда GAL Floripa.

39-летняя модель показала кадры из новой откровенной фотосессии на странице бренда в Instagram. 

Алессандра предстала в стильных купальниках, продемонстрировав шикарную фигуру. Автором снимков стал лос-анджелесский фотограф Мэт Абаду. Также, Амбросио предстала на снимках топлесс.

 
 
 
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Публикация от GAL Floripa (@galfloripa)

 
 
 
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Stay fresh  #WAVEbikini #MILKYWAYcolor

Публикация от GAL Floripa (@galfloripa)

 
 
 
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Life is a beautiful ride  #ASTRALstyle #INDIGOcolor

Публикация от GAL Floripa (@galfloripa)

 
 
 
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Публикация от GAL Floripa (@galfloripa)

Свой бренд пляжной одежды супермодель запустила еще весной 2019 года совместно с сестрой Алин и лучшей подругой Жизель.

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Почему GAL Floripa? Название бренда — это акроним, образованный из первых букв имен его создательниц: Gisele + Alessandra + Aline, в то время как Floripa — отсылка к городку Флорианополис, бразильскому курорту, который девушки часто посещали в детстве и юности.

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Модель, Алессандра Амбросио, Снимки.

Автор:

Телеграф
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