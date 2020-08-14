Экс-ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио снялась в сексуальной фотосессии

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио стала главной героиней рекламной кампании коллекции купальников собственного бренда GAL Floripa.

39-летняя модель показала кадры из новой откровенной фотосессии на странице бренда в Instagram.

Алессандра предстала в стильных купальниках, продемонстрировав шикарную фигуру. Автором снимков стал лос-анджелесский фотограф Мэт Абаду. Также, Амбросио предстала на снимках топлесс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GAL Floripa (@galfloripa) 6 Авг 2020 в 7:52 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Stay fresh #WAVEbikini #MILKYWAYcolor Публикация от GAL Floripa (@galfloripa) 30 Июл 2020 в 9:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Life is a beautiful ride #ASTRALstyle #INDIGOcolor Публикация от GAL Floripa (@galfloripa) 26 Июл 2020 в 8:38 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GAL Floripa (@galfloripa) 8 Авг 2020 в 7:53 PDT

Свой бренд пляжной одежды супермодель запустила еще весной 2019 года совместно с сестрой Алин и лучшей подругой Жизель.

Почему GAL Floripa? Название бренда — это акроним, образованный из первых букв имен его создательниц: Gisele + Alessandra + Aline, в то время как Floripa — отсылка к городку Флорианополис, бразильскому курорту, который девушки часто посещали в детстве и юности.