Экс-ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио снялась в сексуальной фотосессии

39-летняя модель показала кадры из новой откровенной фотосессии на странице бренда в Instagram.
Алессандра предстала в стильных купальниках, продемонстрировав шикарную фигуру. Автором снимков стал лос-анджелесский фотограф Мэт Абаду. Также, Амбросио предстала на снимках топлесс.
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Свой бренд пляжной одежды супермодель запустила еще весной 2019 года совместно с сестрой Алин и лучшей подругой Жизель.
Почему GAL Floripa? Название бренда — это акроним, образованный из первых букв имен его создательниц: Gisele + Alessandra + Aline, в то время как Floripa — отсылка к городку Флорианополис, бразильскому курорту, который девушки часто посещали в детстве и юности.