В листьях лотоса: Белла Хадид стала одной из главных героинь в рекламе сумок от Bvlgari

Американская супермодель снялась в рекламной фотосессии кампании коллаборации Ambush x Bvlgari.

23-летняя модель Беллла Хадид приняла участие в рекламе сумок из линии Serpenti, которые были представлены итальянским домом моды Bvlgari в коллаборации с японским брендом Ambush.

Новая коллекция является частью проекта Serpenti Through the Eyes Of, в рамках которого Bvlgari предлагает известным модельерам переосмыслить дизайн сумок из линии Serpenti.

Белла позировала перед камерой в нескольких темных вечерних платьях и большом пиджаке оверсайз. Ее образ дополняли стильные аксессуары из коллекций этих же брендов. Макияж был сделан с акцентом на глаза, а волосы были идеально выровнены.

Съемка проходила на фоне больших листьев и цветов лотоса.

В новую линию вошли сумки в форме сердца, модели с короткой ручкой, поясные сумки, клатчи и кардхолдеры из кожи в разных оттенках — от классического черного до неонового ярко-розового, серебряного, зеленого и бирюзового цветов.