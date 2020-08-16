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Точно пьет эликсир молодости: Холли Берри отпраздновала 54-летие (Фото)

Точно пьет эликсир молодости: Холли Берри отпраздновала 54-летие (Фото)
10:20 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Американская киноактриса Холли Берри отметила день рождения. Звезде фильмов Женщина-кошка и Люди Икс 14 августа исполнилось 54 года.

Всемирно известная американская актриса Холли Берри, несмотря на свой возраст, не перестает удивлять фанатов своей сногсшибательной фигурой.

В своем Instagram-аккаунте она обнародовала новый ролик, на котором демонстрирует сексуальную фигуру в бикини от Bluebella Lingerie.

В подписи к ролику Холли сообщила, что проводит время у океана.

 
 
 
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Leo Season in full effect #BirthdayWeekendVibin

Допис, поширений Halle Berry (@halleberry)

Также кинозвезда поделилась ярким фото, на котором запечатлена на скейтборде в футболке, накинутой поверх плавок из купальника.

 
 
 
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54....life just gets better and better!

Допис, поширений Halle Berry (@halleberry)

"54…Жизнь становится все лучше и лучше", — подписала кадр Берри.

Все в такой же безупречной форме: Холли Берри показала подтянутую фигуру в купальнике

Ранее личный тренер Холли Берри Питер Ли Томас раскрыл секреты и особенности ее питания. Актриса соблюдает ключевые правила кетогенной диеты, которая помогает ей справляться с сахарным диабетом, диагностированным в 1989 году, когда ей было 22 года.

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Все по теме:

Холли Берри, Знаменитости, Актриса, Звезды.

Автор:

Телеграф
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