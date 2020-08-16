Точно пьет эликсир молодости: Холли Берри отпраздновала 54-летие (Фото)

Всемирно известная американская актриса Холли Берри, несмотря на свой возраст, не перестает удивлять фанатов своей сногсшибательной фигурой.
В своем Instagram-аккаунте она обнародовала новый ролик, на котором демонстрирует сексуальную фигуру в бикини от Bluebella Lingerie.
В подписи к ролику Холли сообщила, что проводит время у океана.
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Также кинозвезда поделилась ярким фото, на котором запечатлена на скейтборде в футболке, накинутой поверх плавок из купальника.
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"54…Жизнь становится все лучше и лучше", — подписала кадр Берри.
Ранее личный тренер Холли Берри Питер Ли Томас раскрыл секреты и особенности ее питания. Актриса соблюдает ключевые правила кетогенной диеты, которая помогает ей справляться с сахарным диабетом, диагностированным в 1989 году, когда ей было 22 года.