Точно пьет эликсир молодости: Холли Берри отпраздновала 54-летие (Фото)

Американская киноактриса Холли Берри отметила день рождения. Звезде фильмов Женщина-кошка и Люди Икс 14 августа исполнилось 54 года.

Всемирно известная американская актриса Холли Берри, несмотря на свой возраст, не перестает удивлять фанатов своей сногсшибательной фигурой.

В своем Instagram-аккаунте она обнародовала новый ролик, на котором демонстрирует сексуальную фигуру в бикини от Bluebella Lingerie.

В подписи к ролику Холли сообщила, что проводит время у океана.

Переглянути цей допис в Instagram Leo Season in full effect #BirthdayWeekendVibin Допис, поширений Halle Berry (@halleberry) 15 Сер 2020 р. о 11:37 PDT

Также кинозвезда поделилась ярким фото, на котором запечатлена на скейтборде в футболке, накинутой поверх плавок из купальника.

Переглянути цей допис в Instagram 54....life just gets better and better! Допис, поширений Halle Berry (@halleberry) 14 Сер 2020 р. о 9:00 PDT

"54…Жизнь становится все лучше и лучше", — подписала кадр Берри.

Ранее личный тренер Холли Берри Питер Ли Томас раскрыл секреты и особенности ее питания. Актриса соблюдает ключевые правила кетогенной диеты, которая помогает ей справляться с сахарным диабетом, диагностированным в 1989 году, когда ей было 22 года.