Кайли Дженнер показала сочные формы в розовом бикини (Фото)

Знаменитая модель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер продолжает радовать поклонников жаркими снимками со своего отдыха на островах Теркс и Кайкос, которые расположены в Атлантическом океане и являются продолжением цепи Багамских островов.
Новые фото звезда обнародовала в своем Instagram-аккаунте.
На Багамах успешный предприниматель (основательница и владелица компании Kylie Cosmetics с 2015 года) и младшая сестра Ким Кардашьян отметила и свой день рождения. Девушке 10 августа исполнилось 23 года.
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Кайли продемонстрировала сексуальную фигуру в раздельном купальнике. Дженнер позировала в откровенном бикини розового цвета, прислонившись к стене роскошного особняка с приватным бассейном.