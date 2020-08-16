Кайли Дженнер показала сочные формы в розовом бикини (Фото)

Американская знаменитость Кайли Дженнер поделилась с поклонниками на странице в Instagram серией ярких отпускных фото.

Знаменитая модель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер продолжает радовать поклонников жаркими снимками со своего отдыха на островах Теркс и Кайкос, которые расположены в Атлантическом океане и являются продолжением цепи Багамских островов.

Новые фото звезда обнародовала в своем Instagram-аккаунте.

На Багамах успешный предприниматель (основательница и владелица компании Kylie Cosmetics с 2015 года) и младшая сестра Ким Кардашьян отметила и свой день рождения. Девушке 10 августа исполнилось 23 года.

Переглянути цей допис в Instagram too good 2 be true Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 15 Сер 2020 р. о 12:17 PDT

Кайли продемонстрировала сексуальную фигуру в раздельном купальнике. Дженнер позировала в откровенном бикини розового цвета, прислонившись к стене роскошного особняка с приватным бассейном.