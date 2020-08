Вызывайте пожарных: Кайли Дженнер поучаствовала в горячей новинке от Cardi B (Видео)

По сюжету видео Карди Би и Megan Thee Stallion гуляют по роскошному особняку в откровенных нарядах.

Американская хип-хоп-исполнительница Cardi B. выпустила клип на свою новую песню WAP, записанную вместе с рэпершей Megan Thee Stallion.

В ролике в качестве приглашенной звезды появилась Кайли Дженнер. Действие в клипе происходит в роскошном особняке.

Смотрите новый клип Cardi B:

Режиссером видео, в котором снялись тигры и леопарды, стал стилист рэперши, Коллин Картер. Трек WAP стал первым для артистки после выпущенной в 2019 году композиции Press. Дженнер предстала в клипе в боди с глубоким вырезом и шлейфом от бренда Rey Ortiz.

