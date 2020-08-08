Скачать
Суббота, 08.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в ВСУ: сколько военных в Украине болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных в Украине болеют COVID-19
Денис Шмыгаль собирает Кабмин на внеочередное заседание
Шмыгаль соберет Кабмин на внеочередное заседание
Потрясающий гол Роналду - в обзоре матча Ювентус - Лион (Видео)
Потрясающий гол Роналду - в обзоре матча Ювентус - Лион (Видео)
8 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
8 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Вызывайте пожарных: Кайли Дженнер поучаствовала в горячей новинке от Cardi B (Видео)

Вызывайте пожарных: Кайли Дженнер поучаствовала в горячей новинке от Cardi B (Видео)
10:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
По сюжету видео Карди Би и Megan Thee Stallion гуляют по роскошному особняку в откровенных нарядах.

Американская хип-хоп-исполнительница Cardi B. выпустила клип на свою новую песню WAP, записанную вместе с рэпершей Megan Thee Stallion.

В ролике в качестве приглашенной звезды появилась Кайли Дженнер. Действие в клипе происходит в роскошном особняке.

Смотрите новый клип Cardi B:

Режиссером видео, в котором снялись тигры и леопарды, стал стилист рэперши, Коллин Картер. Трек WAP стал первым для артистки после выпущенной в 2019 году композиции Press. Дженнер предстала в клипе в боди с глубоким вырезом и шлейфом от бренда Rey Ortiz.

The Rolling Stones представили клип Scarlet: в ролике снялся актер Пол Мескал (Видео)

Напомним, британская певица и автор песен Мелани Чисхолм огласила дату выхода нового альбома Melanie C, а также представила клип на песню In And Out Of Love.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Клип, Кайли Дженнер, Cardi B.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пандемия COVID-19: в Италии зафиксировали рекордное количество заражений с мая
02 Повышение минимальной зарплаты: В "СН" раскрыли детали
03 8 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
04 Денис Шмыгаль собирает Кабмин на внеочередное заседание
05 Ухудшение ситуации с COVID-19: В Кабмине завтра соберается на внеочередное заседание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине сегодня отмечают день войск связи
В Украине сегодня отмечают день войск связи
Жара до +35°С: чем удивит прогноз погоды на выходные
Жара до +35°С: чем удивит прогноз погоды на выходные
Кличко: В столице за сутки 200 новых случаев COVID-19
Кличко: В столице за сутки 200 новых случаев COVID-19
Horizon Zero Dawn вышла на ПК и тут же была взломана
Horizon Zero Dawn вышла на ПК и тут же была взломана
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь