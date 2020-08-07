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The Rolling Stones представили клип Scarlet: в ролике снялся актер Пол Мескал (Видео)

The Rolling Stones представили клип Scarlet: в ролике снялся актер Пол Мескал (Видео)
Обновлено 09:01 Сегодня Телеграф
Британская рок-группа The Rolling Stones представила клип на песню Scarlet в записи которой более сорока лет назад участвовал гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж.

Ожидается, что новая композиция Scarlet будет включена в сборник коллектива Goat’s Head Soup, который должен выйти уже осенью.

Эта песня была записана еще в 1974 году.

Видео появилось на официальном Youtube-канале группы.

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В ролике появился ирландский актер Пол Мескал, известный по сериалу BBC "Нормальные люди". В клипе он играет пьяного влюбленного мужчину, который свободно танцует и музицирует в гостинице.

Над Scarlet работал режиссерский дуэт Us, состоящий из Кристофера Барретта и Люка Тейлора.

Как сообщалось ранее, 56 лет назад The Rolling Stones впервые появились на телевидении.

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Все по теме:

The Rolling Stones, Клип, Пейдж, Scarlet, Пол Мескал.

Автор:

Телеграф
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