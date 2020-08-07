The Rolling Stones представили клип Scarlet: в ролике снялся актер Пол Мескал (Видео)

Ожидается, что новая композиция Scarlet будет включена в сборник коллектива Goat’s Head Soup, который должен выйти уже осенью.
Эта песня была записана еще в 1974 году.
Видео появилось на официальном Youtube-канале группы.
В ролике появился ирландский актер Пол Мескал, известный по сериалу BBC "Нормальные люди". В клипе он играет пьяного влюбленного мужчину, который свободно танцует и музицирует в гостинице.
Над Scarlet работал режиссерский дуэт Us, состоящий из Кристофера Барретта и Люка Тейлора.
Как сообщалось ранее, 56 лет назад The Rolling Stones впервые появились на телевидении.