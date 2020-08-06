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Metallica поделилась live-видео на песню Moth Into Flame (Видео)

Metallica поделилась live-видео на песню Moth Into Flame (Видео)
Обновлено 21:08 Сегодня Телеграф 112.ua
Американская метал-группа представила живую версию песни под названием Moth Into Flame с предстоящего релиза S&M2.

Американская треш-метал-группа Metallica, которая осенью прошлого года побила кассовый рекорд с киноверсией концерта с Симфоническим оркестром Сан-Франциско, представила видео на песню Moth Into Flame, сделанное во время записи этого выступления.

Ролик появился на официальном Youtube-канале группы.

Запись предваряет выход живого альбома и DVD с концертом S&M2, который станет доступен 28 августа. Группа и оркестр отыграли это шоу 8 сентября 2019 года.

Таким образом музыканты спустя ровно 20 лет повторили легендарное шоу S&M, которое легло в основу одноименного концертного альбома.

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Напомним, песню Moth Into Flame с альбома Hardwired… To Self-Destruct группа также исполнила на церемонии вручения "Грэмми" в 2017 году вместе с Леди Гагой. Тогда на сцене случился конфуз и у Джеймса Хэтфилда отключился микрофон.

Как сообщалось ранее, всемирно известная группа Metallica опубликовала запись берлинского концерта 2006 года, посвященного 20-летию Master of Puppets. До этого Metallica открыла доступ к концертной записи 1994 года.

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Все по теме:

Metallica, Moth Into Flame, S&amp;M2.

Автор:

Телеграф
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