Video Music - 2020: кто претендует на премию от MTV

Телеканал MTV представил список претендентов на премию Video Music 2020 года.

В этом году MTV впервые ввела две новые категории, чтобы отметить "карантинные" выступления артистов, - это "Лучшее домашнее видео" и "Лучшее карантинное выступление".

На сайте MTV уже стартовало зрительское голосование. Церемония награждения MTV Video Music Awards (MTV VMA) состоится 30 августа. Каким будет формат ее проведения в условиях пандемии - будет объявлено позже.

Список номинантов MTV Video Music Awards - 2020 выглядит следующим образом:

Видео года

Billie Eilish "Everything I Wanted"

Eminem, Juice WRLD "Godzilla"

Future, Drake "Life Is Good"

Lady Gaga, Ariana Grande "Rain On Me"

Taylor Swift "The Man"

The Weeknd "Blinding Lights"

Лучшее хип-хоп-видео

DaBaby "Bop"

Eminem, Juice WRLD "Godzilla"

Future, Drake "Life Is Good"

Megan Thee Stallion бSavage"

Roddy Ricch "The Box"

Travis Scott "Highest in the Room"

Песня года

Billie Eilish "Everything I Wanted"

Doja Cat "Say So"

Lady Gaga & Ariana Grande "Rain On Me"

Megan Thee Stallion "Savage"

Post Malone "Circles"

Roddy Ricch "The Box"

Артист года

DaBaby

Justin Bieber

Lady Gaga

Megan Thee Stallion

Post Malone

The Weeknd

Лучшее R&B-видео

Alicia Keys "Underdog"

Chloe x Halle "Do It"

H.E.R., YG "Slide"

Khalid, Summer Walker "Eleven"

Lizzo "Cuz I Love You"

The Weeknd "Blinding Lights"

Лучшее домашнее видео

5 Seconds of Summer "Wildflower"

Ariana Grande, Justin Bieber "Stuck with U"

Blink-182 "Happy Days"

Drake "Toosie Slide"

John Legend "Bigger Love"

Twenty One Pilots "Level of Concern"

Лучшее карантинное выступление

Chloe & Halle "Do It"

CNCO — Unplugged At Home

DJ D-Nice, Club MTV presents #DanceTogether

John Legend — #togetherathome Concert Series

Lady Gaga "Smile" (One World: Together At Home)

Post Malone — Nirvana Tribute

Так, лидерами по количеству номинаций стали Леди Гага и Ариана Гранде - по девять, Билли Айлиш и Weeknd значатся в шести номинациях, Тейлор Свифт, выпустившая на днях альбом, - в пяти.