Melanie C представила клип In and Out Of Love и назвала дату выхода нового альбома (Видео)

Британская певица и автор песен Мелани Чисхолм огласила дату выхода нового альбома Melanie C, а также представила клип на песню In And Out Of Love.

Выход музыкального альбома запланирован на 2 октября 2020 года.

Также, экс-участница Spice Girls представила сингл и клип "In and Out Of Love", который был опубликован на канале Мелани в YouTube.

Танцевальное видео со сменой нарядов несет на себе отпечаток эпохи коронавируса: танцоры выполняют свои движения в отдельных серебристых кругах на полу, а также демонстрируют руки в разноцветных перчатках.

Напомним, в конце мая Melanie C презентовала клип на песню Blame It On Me, а к тому, в марте - Who I Am. Они также войдут в новый альбом исполнительницы.