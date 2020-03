Новости культуры:Это первый сингл певицы после High Heels 2019 года.

Британская певица Melanie C (Мелани С) презентовала клип на песню Who I Am.

В видео поп-звезда находится в музее, где она является главной музой.

"Это о том, как я изменилась и развивалась в моей жизни", - отмечает певица.

Melanie C наиболее известна как участница самой популярной в истории развития музыкального бизнеса девичьей группы Spice Girls, где выступала под псевдонимом "Sporty Spice". Она также известна под псевдонимами "Mel C" или "Melanie C".