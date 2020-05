Melanie C сняла новое музыкальное видео на песню "Blame It On Me"

Участница британской группы Spice Girls Мелани Си на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Blame It On Me. В ролике она предстала в роли персонажа компьютерной игры, проходящего разные уровни. В отдельных кадрах она сражается врукопашную с мужчиной. Мелани Си также пронзают голубые молнии.