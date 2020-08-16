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Чак Норрис припугнул Лукашенко: Заставлю тебя плакать (Видео)

Чак Норрис припугнул Лукашенко: Заставлю тебя плакать (Видео)
13:10 Сегодня Телеграф
Американский актер Чак Норрис записал обращение к Александру Лукашенко, которого недавно назвали победителем на президентских выборах в Беларуси, что привело к массовым митингам в стране.

Всемирно известный актер Чак Норрис, который прославился мемами о себе, назвал действующего президента Беларуской Республики Александра Лукашенко "Сашей ноль процетов" и "Мистером тараканом".

Он записал видеообращение главе государства, в котором пригрозил ему.

Смотрите видеообращение Чака Норриса к Александру Лукашенко: 

"Всем привет! Чак Норрис здесь. Я бы хотел сказать пару слов Саше по кличке "Саша 0 процентов" и "Мистер Таракан". Ты знаешь, когда я нарезаю лук, то плачу не я, плачет лук", — говорит он.

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Отмечается, что данный ролик является заказным. Актера наняли через сервис Cameo, где люди платят знаменитостям деньги за персонализированные обращения.

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Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Чак Норрис.

Автор:

Телеграф
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