Стеснение пропало, градус повышен: как снять барьеры в общении

Психолог дала совет застенчивым людям. Неожиданно, но на помощь придут "быстрые свидания".

Снять барьеры в общении и стать более коммуникабельным застенчивым людям поможет спид-дейтинг, или "быстрые свидания".

Об этом в беседе рассказала психолог сслужбы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

По словам эксперта, первый шаг сделать способны далеко не все — мешают сомнения, тревоги, страх быть отвергнутым. Формат быстрых свиданий упрощает процесс начала общения.

Такой опыт полезен скромным, стеснительным и неуверенным себе людям, отмечает психолог, так как помогает развивать коммуникативные способности и снимать тревожность.

А вот искать пару только из-за страха провести День святого Валентина в одиночестве определенно не стоит. Человек, настроенный добиться своего во что бы то ни стало, как правило, напряжен, ведет себя неестественно, предпринимает все попытки, чтобы понравиться практически кому угодно, отмечает психолог.

"Играя чью-то роль и перестав быть самим собой, вряд ли можно рассчитывать на гармоничные отношения с избранником, принимающим вас такими, какие вы есть на самом деле. Важно любить и быть любимым тем, кто относится к вам так же. И вовсе не важно, когда и где это произойдет", — говорит Екатерина Игонина.

Спид-дейтинг — формат вечеринок мини-свиданий, организованных с целью познакомить людей друг с другом. Участников, как правило, подбирают по равноценным социальным группам.