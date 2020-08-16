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Стеснение пропало, градус повышен: как снять барьеры в общении

Стеснение пропало, градус повышен: как снять барьеры в общении
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Психолог дала совет застенчивым людям. Неожиданно, но на помощь придут "быстрые свидания".

Снять барьеры в общении и стать более коммуникабельным застенчивым людям поможет спид-дейтинг, или "быстрые свидания".

Об этом в беседе рассказала психолог сслужбы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

По словам эксперта, первый шаг сделать способны далеко не все — мешают сомнения, тревоги, страх быть отвергнутым. Формат быстрых свиданий упрощает процесс начала общения.

Такой опыт полезен скромным, стеснительным и неуверенным себе людям, отмечает психолог, так как помогает развивать коммуникативные способности и снимать тревожность.

А вот искать пару только из-за страха провести День святого Валентина в одиночестве определенно не стоит. Человек, настроенный добиться своего во что бы то ни стало, как правило, напряжен, ведет себя неестественно, предпринимает все попытки, чтобы понравиться практически кому угодно, отмечает психолог.

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"Играя чью-то роль и перестав быть самим собой, вряд ли можно рассчитывать на гармоничные отношения с избранником, принимающим вас такими, какие вы есть на самом деле. Важно любить и быть любимым тем, кто относится к вам так же. И вовсе не важно, когда и где это произойдет", — говорит Екатерина Игонина.

Спид-дейтинг — формат вечеринок мини-свиданий, организованных с целью познакомить людей друг с другом. Участников, как правило, подбирают по равноценным социальным группам.

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Отношения, Психология.

Автор:

Телеграф
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