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"Это сделал один из вас, не носящих маски": сестру Шэрон Стоун госпитализировали с коронавирусом

"Это сделал один из вас, не носящих маски": сестру Шэрон Стоун госпитализировали с коронавирусом
11:45 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
У младшей сестры Шэрон Стоун Келли диагностировали Covid-19. Она госпитализирована и находится в тяжелом состоянии.

62-летняя актриса Шэрон Стоун рассказала об этом на своей странице в Instagram. Знаменитость опубликовала снимки с ее палаты, и призвала всех носить маски.

"Моя сестра Келли, у которой уже есть волчанка, теперь болеет коронавирусом. Это ее больничная палата. Это сделал один из вас, не носящих маски, - написала Шэрон. - У нее нет иммунной системы. Единственным местом, куда она ходила, была аптека. В ее округе не делают анализ, если у вас нет симптомов, а потом нужно 5 дней ждать результатов. Смогли бы вы жить в такой палате одни? Носите маску! Ради себя и других. Пожалуйста".

Позже актриса написала, что в больнице также находится и муж Келли.

"Он борется за жизнь, хотя они оставались дома столько, сколько могли, - говорит актриса на видео. - В Монтане, где они живут, нельзя пройти обследование, если у вас нет симптомов. Затем вам придется ждать результатов своих анализов в течение пяти дней. Люди, с которыми они контактировали, например, моя мать, у которой было два инфаркта, пять стентов и кардиостимулятор, не смогла пройти тест, потому что у нее не было симптомов. Медсестры в больнице, которые ухаживают за ними, не могут сдать анализ, потому что у них нет тестов. Эти медсестры рискуют своей жизнью и не могут пройти тестирование".

 
 
 
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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Сама Келли Стоун тоже записала видео из своей палаты, рассказав о тяжелых симптомах коронавируса.

 
 
 
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Please listen with love

Публикация от kelly stone singer (@thekellystone)

Автор мюзикла "Кошки" испытает на себе вакцину от коронавируса

"Знайте, что это реально. Я задыхаюсь от каждого вдоха без кислорода. Сделайте это ради людей, которых вы любите. Требуйте, чтобы все носили маски. Вы никогда, никогда не захотите это почувствовать. Это я вам гарантирую", - заявила 58-летняя женщина.

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Все по теме:

Шэрон Стоун, Актриса, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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