"Это сделал один из вас, не носящих маски": сестру Шэрон Стоун госпитализировали с коронавирусом

62-летняя актриса Шэрон Стоун рассказала об этом на своей странице в Instagram. Знаменитость опубликовала снимки с ее палаты, и призвала всех носить маски.
"Моя сестра Келли, у которой уже есть волчанка, теперь болеет коронавирусом. Это ее больничная палата. Это сделал один из вас, не носящих маски, - написала Шэрон. - У нее нет иммунной системы. Единственным местом, куда она ходила, была аптека. В ее округе не делают анализ, если у вас нет симптомов, а потом нужно 5 дней ждать результатов. Смогли бы вы жить в такой палате одни? Носите маску! Ради себя и других. Пожалуйста".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
My sister Kelly, who already has lupus, now has COVID-19. This is her hospital room. One of you Non-Mask wearers did this. She does not have an immune system. The only place she went was the pharmacy. There is no testing in her county unless you are symptomatic, & then it’s 5 day wait for results. Can YOU FACE THIS ROOM ALONE? Wear a mask! For yourself and others. Please .
Позже актриса написала, что в больнице также находится и муж Келли.
"Он борется за жизнь, хотя они оставались дома столько, сколько могли, - говорит актриса на видео. - В Монтане, где они живут, нельзя пройти обследование, если у вас нет симптомов. Затем вам придется ждать результатов своих анализов в течение пяти дней. Люди, с которыми они контактировали, например, моя мать, у которой было два инфаркта, пять стентов и кардиостимулятор, не смогла пройти тест, потому что у нее не было симптомов. Медсестры в больнице, которые ухаживают за ними, не могут сдать анализ, потому что у них нет тестов. Эти медсестры рискуют своей жизнью и не могут пройти тестирование".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сама Келли Стоун тоже записала видео из своей палаты, рассказав о тяжелых симптомах коронавируса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Знайте, что это реально. Я задыхаюсь от каждого вдоха без кислорода. Сделайте это ради людей, которых вы любите. Требуйте, чтобы все носили маски. Вы никогда, никогда не захотите это почувствовать. Это я вам гарантирую", - заявила 58-летняя женщина.