Автор мюзикла "Кошки" испытает на себе вакцину от коронавируса

72-летний британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер лично настоял на своем участии в вакцинации.

Британский композитор, автор мюзиклов "Призрак оперы", "Иисус Христос - суперзвезда", "Эвита", "Кошки" и других Эндрю Ллойд Уэббер согласился быть добровольцем в испытаниях экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанный учеными Оксфордского университета.

Об этом композитор сообщил на своей официальной странице в Twitter.

"Я очень взволнован, потому что завтра мне привьют экспериментальную вакцину от коронавируса. Я готов сделать все возможное, чтобы театры открылись вновь", - написал Уэббер.

I am excited that tomorrow I am going to be vaccinated for the Oxford Covid 19 trial. I’ll do anything to prove that theatres can re-open safely. - ALW — Andrew Lloyd Webber (@OfficialALW) August 12, 2020

Композитору привьют штамм вакцины, который разрабатывает университет Оксфорда, а название этого лекарства - согласно службе новостей BBC - выглядит так: ChAdOx1 nCoV-19.

Напомним, Эндрю Ллойд Уэббер добился больших успехов на поприще музыкального театра. Некоторые его мюзиклы идут более десяти лет как в Вест-Энде, так и на Бродвее.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России, она формирует устойчивый иммунитет. Но, у 38 взрослых здоровых добровольцев, которые тестировали российскую вакцину от COVID-19, зафиксировали в общем 144 побочных эффекта.