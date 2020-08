Автор мюзикла "Кошки" испытает на себе вакцину от коронавируса

Британский композитор, автор мюзиклов "Призрак оперы", "Иисус Христос - суперзвезда", "Эвита", "Кошки" и других Эндрю Ллойд Уэббер согласился быть добровольцем в испытаниях экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанный учеными Оксфордского университета.

Об этом композитор сообщил на своей официальной странице в Twitter.

"Я очень взволнован, потому что завтра мне привьют экспериментальную вакцину от коронавируса. Я готов сделать все возможное, чтобы театры открылись вновь", - написал Уэббер.

I am excited that tomorrow I am going to be vaccinated for the Oxford Covid 19 trial. I’ll do anything to prove that theatres can re-open safely. - ALW

— Andrew Lloyd Webber (@OfficialALW) August 12, 2020