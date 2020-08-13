Скачать
Четверг, 13.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке, один погиб
На Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке, один погиб
В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты: последние новости (обновляется)
В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты: последние новости (обновляется)
"Пожалуйста, услышьте": Домрачева обратилась к белорусскому ОМОНу
"Пожалуйста, услышьте": Домрачева обратилась к белорусскому ОМОНу
Соседка Опра: Принц Гарри и Меган Маркл прикупили дом в Санта-Барбаре
Соседка Опра: Принц Гарри и Меган Маркл прикупили дом в Санта-Барбаре

Автор мюзикла "Кошки" испытает на себе вакцину от коронавируса

Автор мюзикла "Кошки" испытает на себе вакцину от коронавируса
Обновлено 17:24 Сегодня Телеграф
72-летний британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер лично настоял на своем участии в вакцинации.

Британский композитор, автор мюзиклов "Призрак оперы", "Иисус Христос - суперзвезда", "Эвита", "Кошки" и других Эндрю Ллойд Уэббер согласился быть добровольцем в испытаниях экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанный учеными Оксфордского университета.

Об этом композитор сообщил на своей официальной странице в Twitter.

"Я очень взволнован, потому что завтра мне привьют экспериментальную вакцину от коронавируса. Я готов сделать все возможное, чтобы театры открылись вновь", - написал Уэббер.

Композитору привьют штамм вакцины, который разрабатывает университет Оксфорда, а название этого лекарства - согласно службе новостей BBC - выглядит так: ChAdOx1 nCoV-19.

"Не стоит с этим шутить, носите маски": Бон Джови о коронавирусе

Напомним, Эндрю Ллойд Уэббер добился больших успехов на поприще музыкального театра. Некоторые его мюзиклы идут более десяти лет как в Вест-Энде, так и на Бродвее. 

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России, она формирует устойчивый иммунитет. Но, у 38 взрослых здоровых добровольцев, которые тестировали российскую вакцину от COVID-19, зафиксировали в общем 144 побочных эффекта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вакцина, Вакцинация, Коронавирус, Эндрю Ллойд Уэббер, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российская вакцина от коронавируса: у 38 добровольцев зафиксировали 144 побочных эффекта
02 Новый антирекорд: в Украине резкий всплеск заболеваемости COVID-19
03 В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты: последние новости (обновляется)
04 Не все супы одинаково полезны: какой самый вредный из них
05 В ОПУ назвали стоимость содержания дачи в Конча-Заспе, куда переехал Зеленский
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Люди уходят с рабочих мест: в Беларуси бастует БелАЗ
Люди уходят с рабочих мест: в Беларуси бастует БелАЗ
Протесты в Беларуси: за сутки задержали 700 человек, среди них есть и украинцы
Протесты в Беларуси: за сутки задержали 700 человек
В Украине начнут выдачу электронных виз для граждан трех стран
В Украине начнут выдачу электронных виз для граждан трех стран
Черная полоса: Джим Парсонс объяснил свой уход из &quot;Теории Большого взрыва&quot;
Черная полоса: Джим Парсонс объяснил свой уход из "Теории Большого взрыва"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь