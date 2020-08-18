Знай наших: Cardi B примерила яркое платье от украинского дизайнера

Знаменитость примерила платье украинского бренда Natasha Zinko (дизайнер Наталья Зинько). Для выхода звезда выбрала "лоскутное" асимметричное платье, сшитое из разноцветных бандан.
На своей станице в Инстаграме украинский дизайнер опубликовала несколько кадров Cardi B в ее наряде. Эти же снимки можно увидеть и на страничке Cardi B.
Свой look Cardi B дополнила длинной косой с вплетенными яркими банданами, сумкой от Birkin, которая также напоминала яркий платок. Завершили образ белые босоножки на шпильке и яркий макияж.
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Наряды от Натальи Зинько выбирают такие знаменитости, как Хлоя Морец, Дженнифер Лопес, Ники Минаж, Бейонсе и другие мировые звезды.