Знай наших: Cardi B примерила яркое платье от украинского дизайнера

Все чаще творения украинских дизайнеров можно встретить в гардеробе мировых звезд. Не стала исключением и американская хип-хоп-исполнительница Cardi B.

Знаменитость примерила платье украинского бренда Natasha Zinko (дизайнер Наталья Зинько). Для выхода звезда выбрала "лоскутное" асимметричное платье, сшитое из разноцветных бандан.

На своей станице в Инстаграме украинский дизайнер опубликовала несколько кадров Cardi B в ее наряде. Эти же снимки можно увидеть и на страничке Cardi B.

Свой look Cardi B дополнила длинной косой с вплетенными яркими банданами, сумкой от Birkin, которая также напоминала яркий платок. Завершили образ белые босоножки на шпильке и яркий макияж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @iamcardib wearing SS20 @natashazinkomagazin Bandana Dress Публикация от Natasha Zinko (@natashazinkomagazin) 16 Авг 2020 в 4:41 PDT

Наряды от Натальи Зинько выбирают такие знаменитости, как Хлоя Морец, Дженнифер Лопес, Ники Минаж, Бейонсе и другие мировые звезды.