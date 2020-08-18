"Только я и природа": Настя Каменских засветила обнаженные ягодицы на природе

Украинская певица рассказала о своей "летней" традиции раздеваться на природе и показала обнаженные снимки.

Каждый месяц в теплое время года Настя Каменских выбирается в поле, где ни одежда, ни люди не мешают ей "наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений".

О такой необычной традиции исполнительница рассказала в своем Instagram. NK опубликовала свое обнаженное фото и призналась, что именно так она черпает вдохновение.

"Стоя на лугу, с широко закрытыми глазами, я чувствую наполнение каждой клеточки тела силой и смыслом. Я черпаю вдохновение, открыв разум и душу, оставив все мысли и слова за пределами этого луга. Я слушаю только Вселенную и наполняюсь. В такие моменты особенно чувствуешь, как прекрасно все, что тебя окружает", - написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 18 Авг 2020 в 5:58 PDT

Настя отметила, что такие дни очень важны для нее: "Побыв наедине с природой и собой, чувствуешь, что приходит особое вдохновение, необычные идеи и мысли и открывается особое озарение".

На эротический кадр отреагировали не только фолловеры Каменских, но и звездные друзья певицы. Одной из первых пост прокомментировала Оля Полякова, которая и сама любит будоражить фантазию поклонников, публикуя свои ню фото.