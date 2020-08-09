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Настя Каменских показала, как нужно закаляться с утра (Видео)

Настя Каменских показала, как нужно закаляться с утра (Видео)
Обновлено 17:08 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Артистка опубликовала забавный ролик у себя в блоге, где она выливает на себя миску воды.

Настя Каменских, вероятно, недавно вернулась из Турции. На странице в социальной сети украинская исполнительница больше не публикует видео с отдыха, а показала фотографии, сделанные дома.

Так, Каменских показала, с чего началось ее утро. В кадре артистка позировала в леопардовом боди и джинсовых шортиках.

"Освежающий способ начать новый день. Доброе утро, мир", - написала Каменских с хэштегами "воскресенье - день веселья", "вайбы воскресенья" и "свежесть".

 
 
 
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"Доброе утро, Настенька! Желаю тебе действительно хорошего и веселого дня, продуктивности, вдохновения иди к мечте", "Настя - умничка. Замечательная, бесподобная девушка. Как всегда, красавица", "За детьми своими пятерыми иди следи, чтоб не разбежались" - комментируют поклонники.

Как сообщалось ранее, Настя Каменских рассказала о планах на будущее.

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Стиль, Настя Каменских, НК.

Автор:

Телеграф
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