Синди Кроуфорд снялась в новой фотосессии для Vanity Fair

Американская супермодель приняла участие в новой фотосессии для сентябрьского номера испанского Vanity Fair.

54-летняя Синди Кроуфорд украсила обложку крайнего номера глянца. Модель позировала в черном платье от Versace, а также в белом платье от Fendi.

Кадры из новой фотосессии, а также видео, посвященное новому номеру Vanity Fair Spain, Синди Кроуфорд опубликовала на своей странице в Instagram. Также эти снимки можно увидеть в аккаунте самого глянца.

"Первая съемка во время социального дистанцирования", — написала Кроуфорд в подписи к снимкам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 18 Авг 2020 в 10:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 18 Авг 2020 в 11:59 PDT

Автором фотосессии выступил нью-йоркский фотограф Juankr.

В интервью с изданием Кроуфорд заявила, что не скучает по временам, когда была на пике карьеры и наслаждается жизнью: "Я не скучаю по 90-м. Мне нравится быть той, кто я есть", — призналась звезда.