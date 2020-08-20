"Замутил" с любовницей экс-гендира Warner Bros: вице-президента NBCUniversal отправили в отставку

Вице-президента NBCUniversal Рона Мейера отправили в отставку после утечки информации о его романе с актрисой Шарлоттой Кирк.

Как сообщает со ссылкой на свои источники издание Variety, он был вынужден покинуть свой пост, который занимал в течение четверти века, после того, как злоумышленники узнали о его связях с Кирк.

В своем заявлении Мейер пояснил, что роман был "очень коротким и добровольным" и произошел "много лет назад". При том он не стал называть имя этой женщины.

"Я принял решение рассказать об этом, потому что другие люди узнали и постоянно пытались вымогать у меня деньги. Они также намеревались ложно обвинить NBCUniversal, которая не имела никакого отношения к этому делу, и опубликовать ложные сведения обо мне", - говорится в его заявлении.

Примечательно, что в 2013 и 2014 годах, то есть примерно в то же самое время, у Шарлоты Кирк также была интрижка с экс-генеральным директором компании Warner Bros Кевином Цудзихарой.

Обнародование тайной и в основном интимной переписки Кирк и Цудзихары, а также утверждения о том, что он пытался использовать свое положение, чтобы получить для нее роли в фильмах и телешоу, побудили его уйти из компании в 2019 году.