Непонятно настоящая или нет: Венсан Кассель сделал тату с изображением молодой жены

Французкий актер запечатлел на предплечье в виде тату свою молодую супругу - модель Тину Кунаки.

53-летний Венсан Кассель решил сделать на предплечье тату, на котором изобразил свою возлюбленную в образе героини одного из самых популярных мультфильмов 1930-х годов — Betty Boop. Снимком со сделанной татуировкой актер поделился на своей странице в Instagram.

Изображение немного изменили, чтобы добиться сходства с Тиной.

Вероятно, такой "подарок" очень понравился модели, ведь она даже сделала его аватаром своего профиля в Instagram.

Внимательные поклонники заметили, что рисунок выглядит неестественно. Фанаты считают, что это временная переводная наклейка.