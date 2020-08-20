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Непонятно настоящая или нет: Венсан Кассель сделал тату с изображением молодой жены

Непонятно настоящая или нет: Венсан Кассель сделал тату с изображением молодой жены
15:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Французкий актер запечатлел на предплечье в виде тату свою молодую супругу - модель Тину Кунаки.

53-летний Венсан Кассель решил сделать на предплечье тату, на котором изобразил свою возлюбленную в образе героини одного из самых популярных  мультфильмов 1930-х годов — Betty Boop. Снимком со сделанной татуировкой актер поделился на своей странице в Instagram.

Изображение немного изменили, чтобы добиться сходства с Тиной.

Вероятно, такой "подарок" очень понравился модели, ведь она даже сделала его аватаром своего профиля в Instagram.

 
 
 
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Ces foils ambiances...#poopoopidoo #postconfinusfoilus #foilsursurfing @hollysiz @whathefoil

Публикация от VINCENT CASSEL (@vincentcassel)

Такое не часто увидишь: Моника Беллуччи и Венсан Кассель вместе появились на публике

Внимательные поклонники заметили, что рисунок выглядит неестественно. Фанаты считают, что это временная переводная наклейка.

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Все по теме:

Тату, Актер, Венсан Кассель, Тина Кунаки.

Автор:

Телеграф
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