Все та же красотка: Сальма Хайек показала сногсшибательную фигуру (Фото)

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12:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Сальма Хайек продолжает покорять поклонников в Instagram сексуальными летними кадрами.

Всемирно известная актриса Сальма Хайек относится к тем звездам, которые даже перейдя 50-летнюю отметку продолжает оставаться в отличной форме.

На этот раз 53-летняя кинозвезда продемонстрировала стройные формы в черном купальнике. На новом снимке Хайек запечатлена с чашечкой эспрессо за столиком греческой кофейни.

"Немного кофе", — оставила лаконичную подпись знаменитость.

 
 
 
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Un cafecito. A Lior le coffee #coffee

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

В комментариях фаны восхищались стройностью актрисы и задавались вопросами, как ей это удается.

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В настоящее время Хайек отдыхает вместе с супругом, французским миллиардером Франсуа-Анри Пино в Греции. Накануне актриса поделилась романтичными кадрами с мужем, показав, как они целуются в защитных масках.

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Сальма Хайек.

Автор:

Телеграф
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