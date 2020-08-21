Все та же красотка: Сальма Хайек показала сногсшибательную фигуру (Фото)

Всемирно известная актриса Сальма Хайек относится к тем звездам, которые даже перейдя 50-летнюю отметку продолжает оставаться в отличной форме.
На этот раз 53-летняя кинозвезда продемонстрировала стройные формы в черном купальнике. На новом снимке Хайек запечатлена с чашечкой эспрессо за столиком греческой кофейни.
"Немного кофе", — оставила лаконичную подпись знаменитость.
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В комментариях фаны восхищались стройностью актрисы и задавались вопросами, как ей это удается.
В настоящее время Хайек отдыхает вместе с супругом, французским миллиардером Франсуа-Анри Пино в Греции. Накануне актриса поделилась романтичными кадрами с мужем, показав, как они целуются в защитных масках.