Все та же красотка: Сальма Хайек показала сногсшибательную фигуру (Фото)

Сальма Хайек продолжает покорять поклонников в Instagram сексуальными летними кадрами.

Всемирно известная актриса Сальма Хайек относится к тем звездам, которые даже перейдя 50-летнюю отметку продолжает оставаться в отличной форме.

На этот раз 53-летняя кинозвезда продемонстрировала стройные формы в черном купальнике. На новом снимке Хайек запечатлена с чашечкой эспрессо за столиком греческой кофейни.

"Немного кофе", — оставила лаконичную подпись знаменитость.

Переглянути цей допис в Instagram Un cafecito. A Lior le coffee #coffee Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 20 Сер 2020 р. о 5:58 PDT

В комментариях фаны восхищались стройностью актрисы и задавались вопросами, как ей это удается.

В настоящее время Хайек отдыхает вместе с супругом, французским миллиардером Франсуа-Анри Пино в Греции. Накануне актриса поделилась романтичными кадрами с мужем, показав, как они целуются в защитных масках.