Вот как нужно играть в бильярд: Дженнифер Энистон и Кортни Кокс сняли забавный ролик

Американские актрисы Дженнифер Энистон и Кортни Кокс рассмешили фанов забавным роликом, опубликованным на их страницах в Instagram.

Звезды культового сериала "Друзья" до сих пор продолжают общаться у дружить. Никуда не теряется и их чувство юмора. Так, вчера 51-леняя Энистон и 56-летняя Кокс показали, как играют в бильярд, превратив игру в настоящую комедию.

Видео начинается с игры в бильярд Кокс, которая мастерски забивает шары в лузы под композицию My shot — третью песню первого акта внебродвейской версии мюзикла Гамильтон.

Затем в кадре появляется Энистон, которой не удается повторить успех своей подруги — она раз за разом не может забить шар. В конце ролика актрисе все-таки удается сделать удачный удар.

"Друзья не должны позволять Друзьям играть в бильярд (особенно когда они отстой)", — написала Энистон в подписи.

Видео набрало на странице Энистон в Instagram свыше 7 млн просмотров, и еще почти 3 млн просмотров в аккаунте Кокс.