"Не прислушалась к наставлениям": Меган Маркл проигнорировала советы от герцогини Камиллы

Оказывается, Меган Маркл готовили к общению со СМИ заранее. А "учениями" занималась лично супруга принца Чарльза - герцогиней Корнуолльская Камилла.

Стремясь помочь Маркл приспособиться к жизни в королевской семье, Камилла Паркер Боулз пригласила ее на частный обед перед замужеством с принцем Гарри, чтобы рассказать, как к ней относились пресса после смерти принцессы Дианы и как ей удалось справится с давлением.

Камилла посоветовала Меган сосредоточиться на положительных моментах своей новой роли в королевской семье и «пережить» нападки прессы. Принц Чарльз дал аналогичный совет Гарри. Бывшая актриса проигнорировала советы герцогини Корнуолльской.

Меган не стоило вступать в открытый конфликт с журналистами.

"Она не прислушалась к наставлениям и сейчас имеет несколько судебных разбирательств со СМИ", — отметил источник DailyMail.

Камилла столкнулась с враждебным отношением со стороны придворных из-за ее связи с Чарльзом, когда он все еще был женат на принцессе Диане.

"Она очень благодарна Камилле, которая оказала ей поддержку и не раз приглашала на обеды, особенно во время подготовки к свадьбе", — поделилась подруга Меган в интервью.