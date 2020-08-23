Скачать
Воскресенье, 23.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: протесты в Беларуси, увольнение Холодницкого и кадровые перестановки в СНБО
Главные события недели: протесты в Беларуси, увольнение Холодницкого и кадровые перестановки в СНБО
День Независимости 2020: мировые лидеры поздравили Украину
День Независимости 2020: мировые лидеры поздравили Украину
ПСЖ 0:0 Бавария: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов (1-й тайм)
ПСЖ 0:0 Бавария: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов (1-й тайм)
"Мы больше не будем подростками": Лили Рейнхарт о новом сезоне Ривердейла
"Мы больше не будем подростками": Лили Рейнхарт о новом сезоне Ривердейла

"Не прислушалась к наставлениям": Меган Маркл проигнорировала советы от герцогини Камиллы

"Не прислушалась к наставлениям": Меган Маркл проигнорировала советы от герцогини Камиллы
20:55 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Оказывается, Меган Маркл готовили к общению со СМИ заранее. А "учениями" занималась лично супруга принца Чарльза - герцогиней Корнуолльская Камилла.

Стремясь помочь Маркл приспособиться к жизни в королевской семье, Камилла Паркер Боулз пригласила ее на частный обед перед замужеством с принцем Гарри, чтобы рассказать, как к ней относились пресса после смерти принцессы Дианы и как ей удалось справится с давлением.

Камилла посоветовала Меган сосредоточиться на положительных моментах своей новой роли в королевской семье и «пережить» нападки прессы. Принц Чарльз дал аналогичный совет Гарри. Бывшая актриса проигнорировала советы герцогини Корнуолльской.

Меган не стоило вступать в открытый конфликт с журналистами.

"Она не прислушалась к наставлениям и сейчас имеет несколько судебных разбирательств со СМИ", — отметил источник DailyMail.

Меган Маркл и принца Гарри запечатлели на благотворительном мероприятии в Лос-Анджелесе (Фото)

Камилла столкнулась с враждебным отношением со стороны придворных из-за ее связи с Чарльзом, когда он все еще был женат на принцессе Диане.

"Она очень благодарна Камилле, которая оказала ей поддержку и не раз приглашала на обеды, особенно во время подготовки к свадьбе", — поделилась подруга Меган в интервью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Камилла, Меган Маркл, Герцогиня Корноульская.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мощный нокаут в бою Поветкин - Уайт (Видео)
02 "Ох же и самка огненная": Надя Дорофеева сверкнула грудью в купальнике (Фото)
03 Слова Уайта после поражения от Поветкина
04 Потеют ноги: как убрать неприятный запах
05 Отец Лопеса призвал Ломаченко отдать олимпийские медали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: оккупанты открывали огонь
День в ООС: оккупанты открывали огонь
Итоги 23 августа: День флага, масштабные акции в Беларуси и новые подробности трагедии PS752
Вечерний дайджест: главные события 23 августа
В небо над ОРДЛО запустили украинский флаг (Видео)
В небо над ОРДЛО запустили украинский флаг (Видео)
В купальниках на берегу океана: Кендалл Дженнер и Хейли Бибер вместе отправились на отдых
В купальниках на берегу океана: Кендалл Дженнер и Хейли Бибер вместе отправились на отдых
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь