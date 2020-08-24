Елена Зеленская предстала в стильном наряде на праздновании Дня Независимости

Супруга украинского президента Елена Зеленская приняла участие в мероприятиях в честь Дня Независимости.

На столичной Софийской площади начались мероприятия по поводу Дня Независимости Украины. Приняла участи в них и первая леди Украины. Елена Зеленская появилась на празднике в стильном наряде.

Супруга Владимира Зеленского примерила сорочку с вышивкой от украинского бренда ARTEMKLIMCHUK и элегантную белую юбку в тон к блузе. Свой невероятно нежный образ первая леди дополнила колье с жемчугом от украинского бренда GUNIA Project и черными лодочками.

Волосы Елены были уложены в уже привычные легкие локоны.

Вместе со своим супругом, президентом Украины Владимиром Зеленским, первая леди возложили цветы к памятному кресту на Аллее Героев Небесной Сотни и приняли участие в молебне за установление мира в Украине.