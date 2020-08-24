"Мира и любви всем нам": Джамала предстала в нежном образе на Дне Независимости

Артистка приняла участие в праздничном концерте, который прошел на столичной Софийской площади.

24 августа Украина отмечает свой 29-й День Независимости. Артистка приняла участие в праздничном концерте, который прошел на столичной Софийской площади.

На своей странице в Instagram Джамала поделилась серией снимков, на которых позирует в эффектном наряде. Исполнительница появилась на публике в белоснежном платье с корсетом и рукавами-фонариками.

Свой нежный образ Джамала дополнила украшениями от украинских брендов.

"На самом деле, это мой любимый праздник! Поздравляю всех с Днем Независимости! Мира и любви всем нам", — подписала кадры звезда.