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"Мира и любви всем нам": Джамала предстала в нежном образе на Дне Независимости

"Мира и любви всем нам": Джамала предстала в нежном образе на Дне Независимости
14:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Артистка приняла участие в праздничном концерте, который прошел на столичной Софийской площади.

24 августа Украина отмечает свой 29-й День Независимости. Артистка приняла участие в праздничном концерте, который прошел на столичной Софийской площади.

На своей странице в Instagram Джамала поделилась серией снимков, на которых позирует в эффектном наряде. Исполнительница появилась на публике в белоснежном платье с корсетом и рукавами-фонариками.

Свой нежный образ Джамала дополнила украшениями от украинских брендов.

 
 
 
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Насправді, це моє найулюбленіше свято! Вітаю всіх з Днем Незалежності! Миру та любові всім нам!

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Джамала показала младшего сыночка и восхитила сеть яркими семейными фото с отдыха

"На самом деле, это мой любимый праздник! Поздравляю всех с Днем Независимости! Мира и любви всем нам", — подписала кадры звезда.

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Все по теме:

День Независимости, Стиль, Образ, Певица, Джамала.

Автор:

Телеграф
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