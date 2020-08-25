"Мистер Бонд, подойдите, пожалуйста, на ресепшн": Даша Астафьева поделилась новыми откровенными фото

35-летняя экс-солистка группы NikitA опубликовала на своей странице в Instagram серию новых сексуальных кадров.
На снимках Астафьева предстала в купальнике от Lovecocos, демонстрируя сексуальную фигуру. Примечательно, что на купальнике можно увидеть множество надписей, в числе которых "Тусовочная неделя" и "Мое тело — мой холст".
На одном из снимков звезда демонстрирует откровенное декольте.
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Советчиков сегодня приплыло, как окуней, когда ловишь судака
"Советчиков сегодня приплыло, как окуней, когда ловишь судака", — написала она в подписи.
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В свою очередь в подписи к фото, на котором звезда позирует на живописном фоне, Астафьева призналась, что вообразила себя девушкой Бонда.
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Внимание, внимание! Человек по фамилии Бонд, подойдите ,пожалуйста, на ресепшн, Вас ожидают! Повторяю, Вас ожидают!
"Внимание, внимание! Человек по фамилии Бонд, подойдите, пожалуйста, на ресепшн, Вас ожидают! Повторяю, Вас ожидают!", — написала она.