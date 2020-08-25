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"Мистер Бонд, подойдите, пожалуйста, на ресепшн": Даша Астафьева поделилась новыми откровенными фото

"Мистер Бонд, подойдите, пожалуйста, на ресепшн": Даша Астафьева поделилась новыми откровенными фото
12:35 Сегодня Телеграф
Украинская певица Даша Астафьева поделилась новыми провокационными снимками.

35-летняя экс-солистка группы NikitA опубликовала на своей странице в Instagram серию новых сексуальных кадров.

На снимках Астафьева предстала в купальнике от Lovecocos, демонстрируя сексуальную фигуру. Примечательно, что на купальнике можно увидеть множество надписей, в числе которых "Тусовочная неделя" и "Мое тело — мой холст".

На одном из снимков звезда демонстрирует откровенное декольте.

 
 
 
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Советчиков сегодня приплыло, как окуней, когда ловишь судака 

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

"Советчиков сегодня приплыло, как окуней, когда ловишь судака", — написала она в подписи.

 
 
 
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Люблю начитанных) Я вижу - Relax Что первое видишь ты?

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

В свою очередь в подписи к фото, на котором звезда позирует на живописном фоне, Астафьева призналась, что вообразила себя девушкой Бонда.

В купальнике и без макияжа: Настя Каменских поделилась новым сексуальным снимком

"Внимание, внимание! Человек по фамилии Бонд, подойдите, пожалуйста, на ресепшн, Вас ожидают! Повторяю, Вас ожидают!", — написала она.

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Все по теме:

Даша Астафьева, Снимки, Певица.

Автор:

Телеграф
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