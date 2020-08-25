Над зоной бикини: Эмили Ратаковски похвасталась новой татуировкой

29-летняя американская модель и актриса Эмили Ратажковски нередко публикует в своем Instagram пикантные снимки — фотографии в нижнем белье и купальниках регулярно радуют ее поклонников.
На днях Эмили опубликовала необычный кадр, на котором запечатлена новая татуировка, расположенная на пояснице. По всей видимости, модель решила сделать тату с собственным ником в Instagram. На коже девушки прямо над зоной бикини красуется "emrata" изящными прописными буквами.
"Хотела бы я сказать вам, что это было навсегда", — подписала публикацию модель.
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С подписи можно понять, что татуировка всего лишь временная. Так, что поклонники могут не беспокоиться о прекрасной коже Ратаковски.
Под постом с оригинальным тату пользователи Instagram оценили ироничный нарциссизм модели и поддержали ее комплиментами. "Собираюсь сделать такое же тату на себе", "Лучшая татуировка", "Как прекрасно исполнено!" — пишут в комментариях пользователи Сети.
Однако некоторые фолловеры не оценили дизайн новой татуировки Эмили, посчитав ее слишком вульгарной.