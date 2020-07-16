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Модель Эмили Ратаковски похвасталась идеальным телом в бикини на пляже (Фото)

Модель Эмили Ратаковски похвасталась идеальным телом в бикини на пляже (Фото)
Обновлено 09:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски часто демонстрирует свои формы в крохотных бикини.

29-летняя Эмили Ратаковски, которая недавно поделилась своим фото в 14-летнем возрасте, позировала в черном бикини на пляже.

На опубликованном новом снимке заметно, что черный раздельный купальник, который непосредственно является частью коллекции собственного бренда Эмили Ратаковски, подчеркнул ее очень изящную талию и грудь.

Известно, что американская модель и звезда фильма "Красотка на всю голову" часто позирует для рекламных кампаний своего бренда купальников и нижнего белья. 

 
 
 
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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Фолловеры знаменитости с восторгом оценили новое опубликованное фото. Менее, чем за сутки, публикация собрала более миллиона лайков.

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Напомним, Голливудская кинозвезда поделилась на странице в Instagram архивным снимком с премьеры фильма Люди Икс, которая состоялась в 2000 году. Это фото Холли Берри опубликовала в честь 20-летия с дня выхода картины на большие экраны.

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Все по теме:

Фигура, Стиль, Емили Ратаковски.

Автор:

Телеграф
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