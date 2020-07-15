"Она была особенной": Джим Керри признался, что сожалеет о расставании с Рене Зеллвегер

58-летний американский актер и комик Джим Керри неожиданно заявил, что очень сожалеет о том, что не смог продолжить отношения с актрисой Рене Зеллвегер.

На днях на одном из радио актер дал интервью, в котором заявил, что жалеет о разрыве с Рене Зеллвегер: "Это правда. Она была особенной для меня, очень особенной. Я думаю, что она прекрасна".

Отдельно, в издании The Daily Mail говорится, что для Керри этот роман был самым важным для него, а Зеллвегер назвал "любовью всей жизни".

Знаменитые актеры познакомились в 1999 году на съемках комедийного фильма "Я, снова я и Ирэн". Джим и Рене встречались около года, звезды даже поговаривали о свадьбе, но их отношениям пришел конец. Они расстались в 2000-м.

Стоит отметить, что недавно голливудский актер выпустил свои мемуары, в которых откровенно описывает о своих успехах и падениях как в карьере, так и в личной жизни.

Как сообщалось ранее, канал Showtime решил остановить производство сериала "Шучу" с Джимом Керри в главной роли. Всего сериал "просуществовал" два сезона.