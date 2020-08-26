"Я выздоровел": Антонио Бандерас поборол Covid-19

Испанский актер Антонио Бандерас вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил своим подписчикам в Инстаграм.

На своей странице в соц сети актер рассказал, что спустя 21 день дисциплинарного карантина, он поборол инфекцию Covid 19.

"Я выздоровел", — написал Бандерас.

К посту испанский актер добавил забавный снимок, на котором отталкивает вирус.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) 25 Авг 2020 в 8:20 PDT

Антонио добавил, что думает о все тех, кто не смог справиться с болезнью, и тех, кому было намного хуже, чем ему. "Мужества всем, кто находится в эпицентре боя" - написал актер.

Напомним, что в день своего 60-летия, Антонио Бандерас сообщил, что заразился коронавирусом.