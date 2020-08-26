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Рада переезду по многим причинам: Меган Маркл впервые за долгое время дала большое интервью

Рада переезду по многим причинам: Меган Маркл впервые за долгое время дала большое интервью
13:40 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Супруга принца Гарри дала большое интервью, в котором призналась, что рада вернуться в США "по многим причинам".

В беседе с феминисткой Глорией Стайнем жена британского принца Гарри рассказала о своем переезде в США, подискутировала на тему прав женщин, правительства и важности предстоящей президентской гонки.

Вскоре после этого Глория Стайнем поделилась в соцсети тизером состоявшегося интервью, в котором Меган Маркл призналась, что рада вернуться в США "по многим причинам". Полная версия беседы появится уже вскоре.

"Мег, добро пожаловать домой, я так рада, что ты дома", – обратилась к жене принца Гарри журналистка. На это Меган Маркл ответила следующее: "Спасибо, я тоже. По многим причинам".

 
 
 
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discuss representation, why each vote matters and how all women “are linked, not ranked." MAKERS has an exclusive look at that historic backyard chat! Q&A to come tomorrow.

Публикация от MAKERS Women (@makerswomen)

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Судя по всему, в ходе интервью фолловеры Маркл увидят ее домашних любимцев, а также услышат мнение актрисы насчет выборов президента и важности участия в них женщин и молодежи. "Люди забывают, как женщины вроде вас боролись за то, чтобы мы были там, где мы сейчас [...] Если вы не голосуете, вы не существуете. Единственное место, где мы все равны – кабина для голосования".

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Все по теме:

Принц Гарри, Интервью, Меган Маркл.

Автор:

Телеграф
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