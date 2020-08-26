Роковая женщина: Клаудия Шиффер отметила 50-летие модной фотосессией для Vogue

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер снялась в новой фотосессии для сентябрьского номера британского Vogue.

Во вторник, 25 августа, Клаудия Шиффер отметила свое 50-летие. В честь такого знаменательного события модель снялась в модной фотоистории для британской Библии моды.

Автором снимков стал ее супруг - британский кинорежиссер Мэттью Вон.

Немецкая супермодель предстала в нескольких шикарных вечерних нарядах из новых коллекций авторитетных домов моды. Снимки с новой фотосессии Клаудия разместила на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) 25 Авг 2020 в 11:09 PDT

"Чтобы отметить свое 50-летие, я нарядилась в самые роскошные вечерние образы нового сезона и исполнила роль роковой женщины 50-х, позируя в своем доме для сентябрьского номера британского Vogue. Смотрите полную фотоисторию, снятую моим мужем, в новом номере", — написала Шиффер в подписи к снимкам.

Также, в честь дня рождения легендарной супермодели британский Vogue представил видеоролик, в котором Шиффер демонстрирует наряды из своего гардероба.