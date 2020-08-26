Без юмора не обошлось: актриса "Женского квартала" вышла замуж за своего коллегу

Комедийная актриса, участница команды "Трио разные и ведущая" Алина Гордиенко вышла замуж.

Избранником девушки стал Роман Блажкевич. Ранее он играл за команду "Де Ришелье", а сейчас пишет шутки для "Женского квартала", где играет сама Алина.

Свадьба состоялась 20 августа, а снимками с праздника пара поделилась только сейчас.

"Все было, как хотели мы. Спасибо всем, кто радовался с нами в этот день. Вот несколько моментов с нашей свадебной вечеринки", - написала Алина в Instagram.

Праздник любви прошел на панорамной крыше одного из столичных заведений. На вечеринке присутствовали родные пары и коллеги по "Лиге Смеха". Без юмора, как вы понимаете, здесь не обошлось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Нормальні фото можна глянути у @alinagordienko Тут лише емоції) Публикация от Блажкевич Роман (@blazhkevidge) 25 Авг 2020 в 2:56 PDT

Невеста выбрала для церемонии шелковое платье в бельевом стиле, которое дополнила лодочками-хамелеонами и фатой-очками. Жених нарядился в укороченные брюки и белую рубашку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram И ещё чуток. #любовь Публикация от Алина Гордиенко (@alinagordienko) 25 Авг 2020 в 5:45 PDT

Алина и Роман познакомились на "Лиге Смеха". Летом прошлого пара объявила о помолвке. Предложение руки и сердца актриса получила во время съемок "Летнего кубка" в Одессе.