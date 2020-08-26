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Без юмора не обошлось: актриса "Женского квартала" вышла замуж за своего коллегу
Без юмора не обошлось: актриса "Женского квартала" вышла замуж за своего коллегу

Без юмора не обошлось: актриса "Женского квартала" вышла замуж за своего коллегу

Без юмора не обошлось: актриса "Женского квартала" вышла замуж за своего коллегу
12:08 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Комедийная актриса, участница команды "Трио разные и ведущая" Алина Гордиенко вышла замуж.

Избранником девушки стал Роман Блажкевич. Ранее он играл за команду "Де Ришелье", а сейчас пишет шутки для "Женского квартала", где играет сама Алина.

Свадьба состоялась 20 августа, а снимками с праздника пара поделилась только сейчас.

"Все было, как хотели мы. Спасибо всем, кто радовался с нами в этот день. Вот несколько моментов с нашей свадебной вечеринки", - написала Алина в Instagram.

 
 
 
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Все было, как хотели мы. Спасибо всем, кто радовался с нами в этот день Вот несколько моментов с нашей свадебной вечеринки. Дата: 20.08.20 Место и небо : @rooftop_hub Модератор (спасительница): @red_kap Фотограф : @inna_tyshchenko Самая смешная церемония: @orudjova_nastya @mashliatina @nik_dany Вкуснейшие Торт и десерты: @jul.sweets Фата-очки: @gara.ua Макияж и причёска : @alenamagic_ @vlada_margitich Dj оф май харт: @valerie_kvasnevska #вечериночка #блажкевичи #любовь

Публикация от Алина Гордиенко (@alinagordienko)

Праздник любви прошел на панорамной крыше одного из столичных заведений. На вечеринке присутствовали родные пары и коллеги по "Лиге Смеха". Без юмора, как вы понимаете, здесь не обошлось.

 
 
 
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Нормальні фото можна глянути у @alinagordienko Тут лише емоції)

Публикация от Блажкевич Роман (@blazhkevidge)

Невеста выбрала для церемонии шелковое платье в бельевом стиле, которое дополнила лодочками-хамелеонами и фатой-очками. Жених нарядился в укороченные брюки и белую рубашку.

 
 
 
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И ещё чуток. #любовь

Публикация от Алина Гордиенко (@alinagordienko)

Звезда "Квартала 95" подхватила коронавирус

Алина и Роман познакомились на "Лиге Смеха". Летом прошлого пара объявила о помолвке. Предложение руки и сердца актриса получила во время съемок "Летнего кубка" в Одессе.

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Все по теме:

Свадьба, Актриса, Женский квартал, Алина Гордиенко.

Автор:

Телеграф
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