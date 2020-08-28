Все в звездного папочку: как сейчас выглядят дети Итана Хоука и Умы Турман (Фото)

Ума Турман - одна из тех знаменитостей, которые не балуют своих подписчиках в социальных сетях семейными фотографиями. Поэтому новый кадр с детьми любимицы Квентина Тарантино наделал много шума в сети.
50-летня кинозвезда опубликовала в Instagram снимок, на котором изображены 22-летняя дочь Майя и 18-летний сын Левон.
"Люблю вас, ребята", - лаконично подписала Турман.
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Фото было сделано в семейном доме Турман, и также было размещено на личной странице Левона в Instagram, где он часто публикует совместные снимки с сестрой и мамой.
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Напомним, двоих детей - дочь Майю и сына Левона актриса родила в браке с актером Итаном Хоуком. У Турман также есть третий ребенок - дочь Розалинд от финансиста Арпада Бюссона.
Как сообщалось ранее, недавно в сети появился украинский трейлер комедии с Робертом де Ниро и Умой Турман.