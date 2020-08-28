Анджелина Джоли поразила элегантным образом во время прогулки в Малибу

Анджелину Джоли сфотографировали в четверг, 27 августа, около ресторана Nobu Malibu, куда она отправилась вместе со своими шестью детьми — 19-летним Мэддоксом, 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 14-летней Шайло и 12-летними Нокс и Вивьен.
Для выхода актриса выбрала элегантное атласное платье в оттенке rose gold, дополнив гламурный образ золотыми серьгами-кольцами и босоножками на мини-каблуке в тон наряду.
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Не забыла Джоли и о защитной маске — она появилась перед репортерами в лаконичной маске черного цвета.
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Напомним, накануне стало известно, что Брэд Питт закрутил роман с немецкой красоткой Николь Потуральськи, которую в Сети называют «молодой копией Джоли». Пара прилетела вместе на юг Франции из Парижа на частном самолете. Кроме того, в Сети появились фото со свидания Питта с моделью.