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Анджелина Джоли поразила элегантным образом во время прогулки в Малибу

Анджелина Джоли поразила элегантным образом во время прогулки в Малибу
15:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
45-летняя звезда решила напомнить о себе эффектным выходом после того, как в прессе активно заговорили о романе ее бывшего мужа Брэда Питта с 27-летней немецкой моделью.

Анджелину Джоли сфотографировали в четверг, 27 августа, около ресторана Nobu Malibu, куда она отправилась вместе со своими шестью детьми — 19-летним Мэддоксом, 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 14-летней Шайло и 12-летними Нокс и Вивьен.

Для выхода актриса выбрала элегантное атласное платье в оттенке rose gold, дополнив гламурный образ золотыми серьгами-кольцами и босоножками на мини-каблуке в тон наряду.

 
 
 
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Публикация от Keeping Up With The JoliePitts (@keepingupwiththepitts)

Не забыла Джоли и о защитной маске — она появилась перед репортерами в лаконичной маске черного цвета.

 
 
 
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Публикация от Keeping Up With The JoliePitts (@keepingupwiththepitts)

 Доверительные отношения: Анджелина Джоли призналась, что только дети знают ее настоящую

Напомним, накануне стало известно, что Брэд Питт закрутил роман с немецкой красоткой Николь Потуральськи, которую в Сети называют «молодой копией Джоли». Пара прилетела вместе на юг Франции из Парижа на частном самолете. Кроме того, в Сети появились фото со свидания Питта с моделью.

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Все по теме:

Анджелина Джоли, Актриса, Образ, Наряд.

Автор:

Телеграф
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