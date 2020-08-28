Анджелина Джоли поразила элегантным образом во время прогулки в Малибу

45-летняя звезда решила напомнить о себе эффектным выходом после того, как в прессе активно заговорили о романе ее бывшего мужа Брэда Питта с 27-летней немецкой моделью.

Анджелину Джоли сфотографировали в четверг, 27 августа, около ресторана Nobu Malibu, куда она отправилась вместе со своими шестью детьми — 19-летним Мэддоксом, 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 14-летней Шайло и 12-летними Нокс и Вивьен.

Для выхода актриса выбрала элегантное атласное платье в оттенке rose gold, дополнив гламурный образ золотыми серьгами-кольцами и босоножками на мини-каблуке в тон наряду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keeping Up With The JoliePitts (@keepingupwiththepitts) 27 Авг 2020 в 10:59 PDT

Не забыла Джоли и о защитной маске — она появилась перед репортерами в лаконичной маске черного цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keeping Up With The JoliePitts (@keepingupwiththepitts) 27 Авг 2020 в 11:00 PDT

Напомним, накануне стало известно, что Брэд Питт закрутил роман с немецкой красоткой Николь Потуральськи, которую в Сети называют «молодой копией Джоли». Пара прилетела вместе на юг Франции из Парижа на частном самолете. Кроме того, в Сети появились фото со свидания Питта с моделью.