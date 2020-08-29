Анджелина Джоли отреагировала на очередную интрижку экс-супруга

45-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли опасается, что новый роман Брэда Питта повлияет на его отношения с детьми.

На днях появилась информация о новом романе Брэда Питта, который много лет был женат на Анджелине Джоли, с молодой немецкой моделью Николь Потуральски.

На эти слухи отреагировала сама Джоли. Актриса заявила, что боится того, что новые отношения бывшего мужа могут изменить его роль в воспитании их совместных детей.

Об этом пишетHollywood Life.

"Джоли не испытывает к Брэду никаких романтических чувств. Она не вникает в детали его личной жизни до тех пор, пока это не начинает касаться их детей. Благополучие детей — ее главный приоритет и так будет всегда. Ее беспокоит, что в то время, как она посвятила все свое время детям, Питт начал новые отношения", — рассказал приближенный в Джоли инсайдер.

В отличие от Питта, актриса не готова заводить романы. "Личная жизнь отошла для Анджелины на второй план", — добавил источник.