"Сплошная радость": Лилия Ребрик поздравила чадо с днем рождения (Фото)

В семье украинской телеведущей и актрисы Лилии Ребрик радостное событие - старшая дочь знаменитости Диана празднует день рождение. Девочке, которая активно снимается в кино и занимается танцами, исполняется 8 лет.
В честь этого события звезда поделилась милым семейным снимком в своем Intsagram-аккаунте.
На праздничных снимках кроме именинницы также запечатлен муж Ребрик — хореограф Андрей Дикий и их младшая дочь Полина.
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Донечко @diana_wild_dyka з твоїм днем! З днем народження Дивитися на те, як ти дорослішаєш- суцільна радість. Ти така красуня, така розумниця. І нехай ти не завжди хочеш вчити таблицю множення, але ти віртуозно розкажеш про всі породи собак, про скалапендр та тіранозаврів. Ти тримаєш нас із татом завжди в тонусі, ти вчиш нас бути батьками. А ми з татом- найголовніше чого хочемо навчити тебе - це бути щасливою!!! Своїм прикладом!!! Так буває, це я точно знаю. Дякую, що ти в нас є!!!!! #8років #happybirthday #дикасімейка
Лилия посвятила имениннице трогательные строки.
"Доченька, с днем рождения. Смотреть на то, как ты взрослеешь — сплошная радость. Ты такая красавица, такая умница. И пусть ты не всегда хочешь учить таблицу умножения, но ты виртуозно расскажешь обо всех породах собак, о сколопендрах и тираннозаврах. Ты держишь нас с папой всегда в тонусе, учишь нас быть родителями. А мы с папой — самое главное чего хотим научить тебя — это быть счастливой! Своим примером! Так бывает, это я точно знаю. Спасибо, что ты у нас есть!", — написала звезда.