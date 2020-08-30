"Сплошная радость": Лилия Ребрик поздравила чадо с днем рождения (Фото)

Лилия Ребрик порадовала поклонников на странице в Instagram серией снимков, на которых позирует в компании семьи.

В семье украинской телеведущей и актрисы Лилии Ребрик радостное событие - старшая дочь знаменитости Диана празднует день рождение. Девочке, которая активно снимается в кино и занимается танцами, исполняется 8 лет.

В честь этого события звезда поделилась милым семейным снимком в своем Intsagram-аккаунте.

На праздничных снимках кроме именинницы также запечатлен муж Ребрик — хореограф Андрей Дикий и их младшая дочь Полина.

Лилия посвятила имениннице трогательные строки.

"Доченька, с днем рождения. Смотреть на то, как ты взрослеешь — сплошная радость. Ты такая красавица, такая умница. И пусть ты не всегда хочешь учить таблицу умножения, но ты виртуозно расскажешь обо всех породах собак, о сколопендрах и тираннозаврах. Ты держишь нас с папой всегда в тонусе, учишь нас быть родителями. А мы с папой — самое главное чего хотим научить тебя — это быть счастливой! Своим примером! Так бывает, это я точно знаю. Спасибо, что ты у нас есть!", — написала звезда.