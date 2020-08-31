Счастливые: Шакира поделилась романтичными снимками с Жераром Пике

Колумбийская певица Шакира поделилась с фанатами серией снимков, которые сделала на отдыхе.

43-летняя артистка разместила в Instagram несколько селфи со своим гражданским мужем, испанским футболистом Жераром Пике. Пара отправилась отдыхать на Мальдивы.

На фото супруги счастливо улыбаются, обнимая друг друга.

"Вместе", — подписала романтичные кадры Шакира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Together. Публикация от Shakira (@shakira) 30 Авг 2020 в 5:39 PDT

Жерар Пике также показал фото из отпуска на своей странице в Instagram. Футболист разместил снимок, на котором звездная семья позирует на живописном фоне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Family time. @waldorfastoriamaldives Публикация от Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 Авг 2020 в 12:49 PDT

Напомним, Шакира начала встречаться с испанским футболистом Жераром Пике весной 2010 года. В сентябре 2012 года Шакира подтвердила, что она с Пике ждут первого ребенка. Певица родила сына Милана 22 января 2013 года в Барселоне, Испания, где живет ее семья. 29 января 2015 года в Барселоне у пары родился второй сын, которого назвали Сашей.