Та быть такого не может: Сальма Хайек отмечает 54-летие

Голливудская актриса опубликовала в Instagram несколько новых снимков в честь своего дня рождения.

Сегодня, 2 сентября, кинодива празднует свой 54 день рождения.

Накануне празднования Хайек разместила два фото, на которых похвасталась неувядающей красотой и сексуальными формами. Актриса позировала на живописном фоне в элегантном черном купальнике и парео в тон, а ее пляжный образ был дополнен шляпой и солнцезащитными очками.

"Угадайте, кому исполняется 54 года?", — написала звезда в подписи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 1 Сен 2020 в 10:39 PDT

Публикация набрала свыше 1 млн лайков, а также 12 тыс комментариев, в которых фаны поздравляли актрису с днем рождения и восхищались ее красотой:

"Господи, как ты прекрасна!", "Невероятная женщина!", "Будь счастлива, красавица", "Потрясающе выглядишь", "Как тебе удается оставаться такой молодой?", — пишут в Сети.