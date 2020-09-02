Та быть такого не может: Сальма Хайек отмечает 54-летие

Сегодня, 2 сентября, кинодива празднует свой 54 день рождения.
Накануне празднования Хайек разместила два фото, на которых похвасталась неувядающей красотой и сексуальными формами. Актриса позировала на живописном фоне в элегантном черном купальнике и парео в тон, а ее пляжный образ был дополнен шляпой и солнцезащитными очками.
"Угадайте, кому исполняется 54 года?", — написала звезда в подписи.
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Публикация набрала свыше 1 млн лайков, а также 12 тыс комментариев, в которых фаны поздравляли актрису с днем рождения и восхищались ее красотой:
"Господи, как ты прекрасна!", "Невероятная женщина!", "Будь счастлива, красавица", "Потрясающе выглядишь", "Как тебе удается оставаться такой молодой?", — пишут в Сети.