Atlas Weekend 2021: известно имя четвертого хедлайнера

Четвертым хедлайнером Atlas Weekend 2021 стал A$AP Rocky. Это будет уже третья попытка репера выступить в Киеве.

Американский рэпер A$AP Rocky выступит 7 июля на фестивале Atlas Weekend 2021. Об этом организаторы фестиваля сообщили на своей официальной странице в Instagram.

«Судьба два года подряд всячески мешает нам оторваться под его выступление на Main Stage фестиваля, но в этот раз Babushka Boi таки задаст настроение вечера», — утверждают организаторы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Atlas Weekend (@atlasweekend) 2 Сен 2020 в 3:00 PDT

Напоминаем, в первый раз A$AP Rocky должен был выступить на фестивале в 2019 году, но за неделю до концерта в Киеве музыканта арестовали в Стокгольме за уличную драку, в которой он был признан виновным и получил условное наказание. На выступлении в Киеве исполнителя заменил другой американский репер.

Выступление A$AP Rocky была запланировано на 2020 год, но ему помешала пандемия коронавируса, которая стала причиной отмены фестиваля Atlas Weekend 2020.