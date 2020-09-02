Atlas Weekend 2021: известно имя четвертого хедлайнера

Американский рэпер A$AP Rocky выступит 7 июля на фестивале Atlas Weekend 2021. Об этом организаторы фестиваля сообщили на своей официальной странице в Instagram.
«Судьба два года подряд всячески мешает нам оторваться под его выступление на Main Stage фестиваля, но в этот раз Babushka Boi таки задаст настроение вечера», — утверждают организаторы.
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Напоминаем, в первый раз A$AP Rocky должен был выступить на фестивале в 2019 году, но за неделю до концерта в Киеве музыканта арестовали в Стокгольме за уличную драку, в которой он был признан виновным и получил условное наказание. На выступлении в Киеве исполнителя заменил другой американский репер.
Выступление A$AP Rocky была запланировано на 2020 год, но ему помешала пандемия коронавируса, которая стала причиной отмены фестиваля Atlas Weekend 2020.