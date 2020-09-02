51-летняя Люси Лью нежно поздравила своего сына с днем рождения (Фото)

На днях сыну американской актрисы Люси Лью Роквеллу исполнилось пять лет.

Актриса, которая крайне редко делится семейными фотографиями в микроблоге, по такому случаю сделала исключение.

Она показала фанатам кадр, на котором мальчик задувает свечи на праздничном торте, украшенном фигурками драконов.

"Моему дорогому сыну исполнилось 5 лет. Он - моя светящаяся радуга, его энергия - чистая магия", - так подписала снимок Люси, позировавшая в забавном колпаке.

View this post on Instagram A post shared by Lucy Liu (@lucyliu) on Aug 28, 2020 at 2:07pm PDT

Звезду также поздравили знаменитые коллеги: Диана Крюгер и Солейл Мун Фрай.

Во второй части своего поста она написала слова поддержки кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байдену и его напарнице - сенатору Камале Харрис.

"Как человек, женщина, мать, дочь - сейчас, как никогда ранее, мы должны объединиться, чтобы бороться за душу этой нации. Давайте все так же искренне, как и он, пожелаем более светлого и безопасного будущего для наших детей. Я полностью поддерживаю #BidenHarris2020 и их видение инклюзивной Америки", - добавила она, отметившая Джо и Камалу в своем посте.