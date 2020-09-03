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"Когда, если не сейчас?": Виталий Козловский решил вернуться в студенческую жизнь

"Когда, если не сейчас?": Виталий Козловский решил вернуться в студенческую жизнь
Обновлено 10:58 Сегодня Телеграф
35-летний артист поступил в университет, чтобы получить квалификацию магистра.

Украинский певец Виталий Козловский сообщил неожиданную новость для поклонников. 35-летний артист стал студентом Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. Вновь начать обучение мужчина решил, для того чтобы получить квалификацию магистра на факультете музыкального искусства.

О новом статусе артист написал в Instagram, отметив, что к такому решение его подтолкнул карантин во время которого у артистов появилось много свободного времени, ведь концерты и корпоративы были отменены.

"Во время карантина я понял, что просто бездействовать — не могу. И любое свободное время хочу использовать для развития и повышать свой профессиональный уровень. Поэтому события этого года значительно ускорили принятие решения, которое зрело уже давно. Когда, если не сейчас? Не хочу в старости сожалеть о том, что чего-то не успел, не сделал, не попробовал, отложил на потом", - признался Виталий.

 
 
 
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Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

Помимо получения новых знаний, украинская знаменитость будет делиться и своими с другими студентами, преподавая у них на лекциях. По словам Козловского именно так ему удастся эффективно провести полтора года.

"Такой процесс, когда параллельно получаешь новые знания и делишься своими, уже готовыми наработками, считаю вдвойне эффективным и интересным. Поэтому в ближайшие полтора года буду совмещать концерты с учебой! С Днём знаний!" - написал певец в Instagram.

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Стоит отметить, у Виталия Козловского нет музыкального образования. После обучения в школе звезда поступила во Львовский университет имени Ивана Франка на факультет журналистики.

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Студент, Певец, Виталий Козловский.

Автор:

Телеграф
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