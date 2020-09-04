"Ваканда" за $6 млрд: рэпер Akon построит свой футуристический город в Сенегале (Фото, Видео)

Сенегальско-американский рэпер Akon заложил первый камень собственного города под названием Akon City на одном из островов в Сенегале.

Певец Akon, сенегалец по происхождению, опубликовал подробный план своего футуристического криптовалютного города Akon-City стоимостью 6 млрд долларов. Об этом пишется в New York Post.

Согласно проекту, в центре мегаполиса построят выпуклые сияющие небоскребы, напоминающие волны расплавленного метала.

View this post on Instagram A post shared by AKON (@akon) on Aug 26, 2020 at 7:01am PDT

View this post on Instagram A post shared by AKON (@akon) on Sep 2, 2020 at 5:11pm PDT

Также в нем будет свой университет, больницы и даже пляжный курорт. Расплачиваться жители и гости города смогут специальной цифровой валютой AKoin.

View this post on Instagram A post shared by AKON (@akon) on Sep 2, 2020 at 5:41am PDT

View this post on Instagram A post shared by AKON (@akon) on Sep 2, 2020 at 5:52am PDT

Akon опубликовал фотографию, на которой изображен плакат, что возведение города началось 31 августа 2020 года.

Строительство города начнется в начале 2021 года на участке площадью 800 га, которые певцу выделило правительство Сенегала.