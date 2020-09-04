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"Ваканда" за $6 млрд: рэпер Akon построит свой футуристический город в Сенегале (Фото, Видео)
"Ваканда" за $6 млрд: рэпер Akon построит город (Фото)

"Ваканда" за $6 млрд: рэпер Akon построит свой футуристический город в Сенегале (Фото, Видео)

"Ваканда" за $6 млрд: рэпер Akon построит свой футуристический город в Сенегале (Фото, Видео)
Обновлено 19:47 Сегодня Телеграф
Сенегальско-американский рэпер Akon заложил первый камень собственного города под названием Akon City на одном из островов в Сенегале.

Певец Akon, сенегалец по происхождению, опубликовал подробный план своего футуристического криптовалютного города Akon-City стоимостью 6 млрд долларов. Об этом пишется в New York Post.

Согласно проекту, в центре мегаполиса построят выпуклые сияющие небоскребы, напоминающие волны расплавленного метала.

 
 
 
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Также в нем будет свой университет, больницы и даже пляжный курорт. Расплачиваться жители и гости города смогут специальной цифровой валютой AKoin.

 
 
 
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Akon опубликовал фотографию, на которой изображен плакат, что возведение города началось 31 августа 2020 года.

Строительство города начнется в начале 2021 года на участке площадью 800 га, которые певцу выделило правительство Сенегала.

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Все по теме:

Строительство, Сенегал, Akon, Akon City.

Автор:

Телеграф
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