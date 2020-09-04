"Ваканда" за $6 млрд: рэпер Akon построит свой футуристический город в Сенегале (Фото, Видео)

Певец Akon, сенегалец по происхождению, опубликовал подробный план своего футуристического криптовалютного города Akon-City стоимостью 6 млрд долларов. Об этом пишется в New York Post.
Согласно проекту, в центре мегаполиса построят выпуклые сияющие небоскребы, напоминающие волны расплавленного метала.
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Также в нем будет свой университет, больницы и даже пляжный курорт. Расплачиваться жители и гости города смогут специальной цифровой валютой AKoin.
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Akon опубликовал фотографию, на которой изображен плакат, что возведение города началось 31 августа 2020 года.
#AkonCity https://t.co/ErE5SU4NPJ pic.twitter.com/JIgdONll4E
— AKON (@Akon) August 31, 2020
Строительство города начнется в начале 2021 года на участке площадью 800 га, которые певцу выделило правительство Сенегала.